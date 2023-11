Debiti fuori bilancio, approvato disegno di legge

Il Consiglio Valle ha approvato - 19 voti a favore e 15 astensioni - il disegno di legge per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione e modifiche al secondo assestamento al bilancio di previsione della Regione per il 2023. Il testo è composto di tre articoli che riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da sentenze esecutive, per un importo di 2.645 euro, e da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per 3.286 euro.

Il presidente della seconda Commissione, Antonino Malacrinò (Fp-Pd), ha illustrato il provvedimento in Aula, specificando che "si tratta di un atto necessario, che trova copertura mediante l'utilizzo di stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2023-2025".

