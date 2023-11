Apf, délégation Vda aux travaux de la Régionale Europe

Le Vice-Président du Conseil régional Aurelio Marguerettaz, le Conseiller Secrétaire Corrado Jordan et le Conseiller Pierluigi Marquis, membres de la section valdôtaine de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ont participé aux travaux de la Régionale Europe de l'Apf, réunie à Athènes les 6 et 7 novembre autour du thème "La guerre au cœur de l'Europe: vers la création d'un nouvel ordre mondial?".

"La session annuelle de l'Assemblée régionale Europe - a dit le Vice-Président Marguerettaz (UV) - a été l'occasion pour débattre des conséquences de la guerre en Ukraine sur l'Europe, des enjeux et des faiblesses de la démocratie - comme dans le Haut-Karabagh et la République de Chypre - ainsi que des perspectives d'avenir face à un monde fragmenté. A la fin de nos travaux, l'Assemblée a adopté la Déclaration d'Athènes, pour contribuer à trouver des solutions de paix en ce moment très difficile: nous l'avons fait à Athènes, berceau de la démocratie".

Le Conseiller Diego Lucianaz (Rv) a apprécié le rapport du Conseiller Marguerettaz sur les travaux de l'Apf en soulignant "qu'il est devoir des pays démocratiques d'assurer le respect des garanties et des droits internationaux: ceux qui ne les respectent pas, sont à condamner. Tous ceux qui font de la politique doivent prendre position et condamner les violations au droit international et aux droits des êtres humains. La politique est souvent la responsable de ces terribles conflits".

