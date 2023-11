Giovani ambasciatori della legalità, al via corso formazione

Scadranno il 9 novembre i termini per iscriversi al corso di formazione "Giovani Ambasciatori della Legalità", promosso dall'Osservatorio regionale antimafia istituito presso il Consiglio regionale della Valle d'Aosta e dal Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell'Università della Valle d'Aosta.

L'iniziativa, che si terrà all'ateneo valdostano da lunedì 27 novembre a venerdì primo dicembre, si propone di formare i giovani sulla presenza della criminalità organizzata di stampo mafioso a livello nazionale, internazionale e locale, nonché sulle ricadute economiche, sociali e culturali che tale presenza comporta per il territorio, compreso quello valdostano.

"Conoscere la storia delle mafie e la sua operatività sui territori - specifica il Presidente del Consiglio, Alberto Bertin - rappresenterà per gli studenti coinvolti non solo una forma di arricchimento personale e culturale, ma anche un completamento e una valorizzazione del proprio percorso di studi su di un tema che, purtroppo, rimane di stretta attualità".

Il corso avrà una durata complessiva di 30 ore e si rivolge a persone laureate o iscritte a un corso di laurea, di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Al termine i partecipanti potranno assumere il ruolo di "Giovani Ambasciatori della Legalità" durante incontri rivolti agli studenti delle scuole secondarie della Valle d'Aosta.

Le iscrizioni sono aperte al link: https://www.univda.it/didattica/dipartimento-di-scienze-economic he-e-politiche/offerta-formativa/corso-giovani-ambasciatori-dell a-legalita/ Il corso approfondirà le seguenti macro tematiche: dal brigantaggio alle mafie; storia delle mafie italiane; la colonizzazione mafiosa del Nord Italia; le mafie nell'economia legale; mafie e politica: obiettivo enti locali; prevenire le infiltrazioni: il ruolo della pubblica amministrazione; mafia e criminalità organizzata come fenomeno senza confini; lo spettacolo della mafia.



