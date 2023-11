In aula le polemiche sulla Coppa del mondo a Zermatt-Cervinia

L'ordine del giorno del Consiglio Valle, convocato mercoledì 8 e giovedì 9 novembre, è stato integrato da tre interrogazioni a risposta immediata.

La prima, presentata dal gruppo Progetto civico progressista, chiede notizie su un'eventuale risposta da parte del governo regionale al Comitato glaciologico italiano, che ha criticato i lavori svolti sul ghiacciaio del Teodulo, in Svizzera, per realizzare la pista della Coppa del mondo di sci alpino di Zermatt/Cervinia.

La seconda interrogazione, del gruppo Forza Italia, riguarda il finanziamento della legge 'Aosta capitale' nel progetto di bilancio di previsione 2024-2026 mentre con la terza iniziativa, il gruppo Rassemblement valdôtain interroga il governo sugli indirizzi dati all'azienda Usl per risolvere le criticità connesse agli esiti del report dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Con questa integrazione all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare, figurano quindi 63 oggetti.



