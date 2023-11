A Bosses la prima proiezione del docufilm 'Contrebandji'

Sarà proiettato per la prima volta al pubblico lunedì 6 novembre, alle 18, nella palestra delle scuole di Saint-Rhémy-en-Bosses, il docufilm 'Contrebandji' che si occupa del contrabbando di sigarette in Valle d'Aosta, in particolare nella valle del Gran San Bernardo e del Grand Combin, durante la seconda metà del ventesimo secolo. Prodotto dall'associazione culturale Télécombat, con il sostegno del Consiglio Valle e l'Unité des Communes Grand Combin, offre "uno sguardo approfondito su questa pratica, sia dal punto di vista cronologico, sia sotto il profilo socioculturale ed economico: attraverso interviste agli abitanti del luogo, ex contrabbandieri e funzionari di polizia, il docufilm presenta diverse prospettive sulla questione, esplorando il contesto socioeconomico che ha portato alla diffusione di questa pratica illecita, i motivi che hanno spinto molte persone a diventare contrabbandieri, i metodi utilizzati per nascondere e trasportare le sigarette e gli effetti che queste attività hanno avuto sulla comunità locale.



