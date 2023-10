Lega, rischio paralisi a Emarèse, Valsavarenche e Villeneuve

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste chiede "una deroga alla legge 6/2014" sull' esercizio associato di funzioni e servizi comunali, "per non creare ulteriori danni alle amministrazioni" comunali di Emarèse, Valsavarenche e Villeneuve.

I sindaci dei tre comuni sono stati auditi in prima commissione consiliare. Secondo il gruppo Lega "l'incontro ha evidenziato, senza ombra di dubbio, tutte le criticità ed i limiti della legge 6/2014 che è infatti già oggetto di modifica da parte del tavolo di lavoro congiunto costituito fra Consiglio regionale e Cpel. Da anni ormai le amministrazioni locali audite hanno avuto modo di rapportarsi con l'allora presidente Lavevaz prima e con l'attuale presidente Testolin alla ricerca di una soluzione all'annoso problema degli ambiti che, ad oggi, non è ancora stata trovata".

Per il gruppo Lega una deroga alla legge 6/2014 è "ormai l'unica via, anche se fuori tempo massimo". Infatti "con la convenzione proposta dal governo Testolin, e sottoposta al giudizio delle tre amministrazioni, si rischia concretamente la paralisi dell'attività di tre comuni che scontano una notevole distanza fra loro (tra Valsavarenche e Emarèse vi sono 60 chilometri), per non parlare di ciò che concerne il livello di segreteria che il livello dei servizi, peggiorando, evidentemente la vita e l'amministrazione delle tre comunità locali".



