Ddl trasporto pubblico di linea, Jordan nominato relatore

La quarta commissione 'Sviluppo economico' ha nominato il consigliere Corrado Jordan (Av-Vdau), relatore del disegno di legge che modifica le norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea (legge regionale 29/1997).

Il testo, presentato dalla giunta regionale il 16 ottobre e illustrato in commissione dall'assessore ai Trasporti Luigi Bertschy, si compone di tre articoli volti ad ampliare il campo delle agevolazioni tariffarie introducendo titoli di viaggio forfetari, in concomitanza con l'interruzione del servizio ferroviario tra Aosta e Ivrea per la realizzazione dei lavori di elettrificazione della tratta.

"Nella riunione di oggi - dice il presidente della quarta Commissione, Roberto Rosaire (Uv) -, è stato deciso di sentire su questo provvedimento le associazioni dei consumatori, dei pendolari e degli studenti universitari"'.

La commissione ha anche esaminato la proposta di legge del gruppo Forza Italia che contiene interventi a sostegno delle famiglie residenti in Valle d'Aosta a ristoro dei costi per i consumi di energia elettrica, di cui è relatore il Consigliere Pierluigi Marquis. "La commissione - specifica il presidente Rosaire - ha programmato di audire i vertici di Cva per un approfondimento dell'iniziativa legislativa".



