Quinta Commissione, nominati i relatori di due progetti di legge

La quinta commissione 'Servizi sociali', presieduta dal consigliere Andrea Padovani (Fp-Pd), ha avviato l'esame di due progetti di legge. Il primo, presentato dalla giunta regionale il 19 settembre, contiene la nuova disciplina regionale delle attività trasfusionali e della produzione di farmaci emoderivati (abrogazione della norma regionale 41/2009). La commissione ha nominato relatore del provvedimento il consigliere Roberto Barmasse (Uv). Il testo si compone di 14 articoli volti ad aggiornare la disciplina e l'organizzazione di tali attività in Valle d'Aosta oltre che le modalità di concessione di contributi in favore delle associazioni e delle federazioni dei donatori volontari del sangue presenti sul territorio regionale.

Il secondo è una proposta di legge del gruppo Lega Vallée d'Aoste, depositata il 26 settembre, e riguarda l'istituzione del Fattore famiglia della Valle d'Aosta. Il capogruppo Andrea Manfrin è stato nominato relatore dell'iniziativa legislativa che si compone di sei articoli mirati a introdurre il Fattore famiglia come specifico strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali per accedere alle prestazioni erogate dalla Regione, dai Comuni o dalle Unités des Communes con finanziamenti regionali.



