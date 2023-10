Segretari comunali, iniziato l'esame del disegno di legge

Le commissioni 'Istituzioni e autonomia' e 'Affari generali', riunite congiuntamente, hanno nominato i consiglieri Corrado Jordan (Av-Vdau) e Antonino Malacrinò (Fp-Pd) relatori del disegno di legge che contiene nuove disposizioni per il reclutamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta.

L'iniziativa legislativa, presentata il 26 settembre dalla giunta regionale, si compone di dieci articoli che innovano le modalità di reclutamento e di conferimento degli incarichi dei segretari degli enti locali, la cui disciplina è già dettata dalla legge regionale 14 del 2019.

"Con la nomina dei relatori - specificano i presidenti delle commissioni, Erik Lavevaz (Uv) e Antonino Malacrinò - inizia il percorso in commissione del disegno di legge: giovedì sentiremo il presidente della Regione per l''illustrazione dell'atto, oltre che il presidente del Consiglio permanente degli enti locali e l'Agenzia dei segretari".



