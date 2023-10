Sci nordico, Valle d'Aosta si candida per la Coppa del Mondo

La Valle d'Aosta si è candidata per ospitare una nuova tappa del circuito di Coppa del Mondo Fis di sci nordico. Lo ha detto l'assessore regionale allo sport, Giulio Grosjacques, rispondendo ad un'interpellanza di Rassemblement valdotain sulla pianificazione di grandi eventi sportivi sul territorio regionale. "In tarda primavera o inizio estate - ha aggiunto - viene fissata la ratifica del calendario delle gare della successiva stagione e, in occasione dello Skipass di Modena, avremo nuove interlocuzioni con il presidente Roda" Inoltre, "sul biathlon stiamo approfondendo con Asiva i percorsi da intraprendere con le varie Federazioni: in considerazione dell'alto standard infrastrutturale richiesto, riguardante le piste e i poligoni, stiamo lavorando sulle strutture di Brusson e di Bionaz che si arricchiranno presto anche di piste di ski roll". In merito alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Grosjacques ha detto: "Abbiamo dato la piena disponibilità a ospitare i raduni e gli allenamenti preolimpici e eventuali gare se se ne dovesse presentare la necessità. La nostra offerta è stata raccolta molto favorevolmente, con l'impegno di veicolare direttamente a alla Regione i contatti con le Federazioni che non hanno ancora deciso le località dei ritiri".



