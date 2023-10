Catalano, basco e galiziano come lingue Ue, sostegno da Vda

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità una mozione - depositata dai gruppi di maggioranza - "per esprimere il proprio pieno sostegno alla richiesta del Governo spagnolo di includere il catalano, il basco e il galiziano nel regime linguistico dell'Unione europea" e "per invitare il Governo italiano, in sede di ulteriore esame e discussione della proposta, a fare propria tale posizione".

"In Spagna il catalano, il basco e il galiziano sono lingue - ha detto il presidente del Consiglio, Alberto Bertin - che godono di status ufficiale nelle rispettive Comunità autonome e lo scorso mese di agosto il Governo spagnolo ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dell'Ue di includerle nel regime linguistico dell'Unione europea, che ha deciso di continuare a lavorare sulla proposta spagnola. Ritengo che sia importante sostenere questa richiesta che rappresenta una valorizzazione a livello europeo del pluralismo linguistico, anche alla luce del motto Ue che si vuole 'unita nella diversità'".



