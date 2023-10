Zona franca, Aggravi "vogliamo dare input a trattativa"

"Con questa proposta volevamo tramutare delle parole in uno strumento reale, concreto e ufficiale su cui lavorare, sui contenuti. Soprattutto volevamo dare un input in più sulla trattativa che si potrebbe aprire con lo Stato". Lo ha detto il capogruppo di Rassemblement valdotain, Stefano Aggravi, presentando la proposta di legge sulle zone franche e aggiungendo: "È ovvio che ci deve essere prima di tutto una volontà politica che il Rassemblement ha. È una iniziativa del Consiglio regionale, è una legge che viene esaminata dal consiglio e se passa viene trasmessa allo Stato.

Il disegno di legge sarà inoltre trasmesso ai parlamentari valdostani e ai componenti della commissione paritetica e siamo a disposizione per discuterlo con qualsiasi forza politica interessata. La prospettiva ottimistica è di entrata in vigore è a decorrere dal 2025 e la durata è variabile in base ai benefici". Sottolinea Diego Lucianaz: "E' dal 1946 che la Valle d'Aosta chiede applicazione di questo articolo. I tentativi non sono mancati nella storia ma la situazione oggi è questa".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA