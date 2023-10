Sociale, un'azienda pubblica per i servizi alla persona

Costituire un'Azienda pubblica per i servizi alla persona che assorba i dipendenti di Società di servizi e i quelli regionali. E' la soluzione individuata nell'ambito del tavolo tecnico politico dedicato alle problematiche dei dipendenti della Società dei servizi, che eroga servizi socio educativi a sostegno dei ragazzi con disabilità, servizi sociali erogati dalle assistenti sociali, servizi socio educativi e socio assistenziali erogati nei quattro Centri educativi assistenziali regionali.

"La creazione di un'Azienda regionale pubblica ha anche tra le sue finalità quella di rendere omogenei i trattamenti giuridici ed economici del personale coinvolto nella gestione dei servizi.

Le modalità con cui questi aspetti verranno realizzati non sono ancora state definite e saranno oggetto di future valutazioni.

Il Governo regionale intende razionalizzare la gestione dei servizi alla persona per renderli sempre più adeguati alle esigenze e ai fabbisogni delle persone, con particolare riferimento a quelle fragili, anziane e non autosufficienti, in un contesto sociale e demografico in rapida evoluzione. A tal fine, l'Azienda che si vuole creare svilupperà gradualmente la propria attività nel tempo", ha spiegato il presidente della Regione Renzo Testolin.

Il tema è stato affrontato in Consiglio regionale a seguito di un'iniziativa presentata da Claudio Restano (Gruppo misto): "Ciò che preme - ha detto - sono i servizi erogati all'utenza: ben venga quindi se si pensa di migliorare i servizi rendendoli omogenei. Convengo con il Presidente che l'obiettivo primario rimane quello di dare lo stesso trattamento economico a tutto il personale. Secondo noi non è giusto spostare 'tout court' del personale dipendente della Regione, che ha vinto un concorso pubblico, all'interno di un ente strumentale della Regione senza sentire la loro opinione: le significo che si tratta di professionisti che operano per l'Amministrazione da oltre 25/30 anni".

