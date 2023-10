Marzi, preoccupazione per le dimissioni dei vertici di Anpas

"Le dimissioni dei vertici di Anpas sono per noi motivo di preoccupazione e auspichiamo che la situazione si risolva". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi, in risposta a un'interpellanza di Pierluigi Marquis (Forza Italia).

Il presidente dell'Anpas Massimo Pesenti, il suo vice Andrea Parisi hanno presentato le loro dimissioni a settembre. Così hanno fatto altri due consiglieri del direttivo. Nell'iniziativa Marquis chiedeva se l'assessorato aveva contattato Pesenti per avere chiarimenti in merito alla sua scelta di dimettersi. "Da mesi avevamo colto avvisaglie di crepe nella casa del volontariato", ha detto Marquis, che in replica a Marzi ha aggiunto: "Lei ha glissato su una parte della risposta, se sta a cuore il mantenimento di questa casa" non avrebbe dovuto "esserci una riunione in cui Anpas non è stata chiamata, in un momento fra l'altro delicato in cui ci sono dimissioni in corso".



