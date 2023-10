Bertschy, Rfi conferma impegno a riaprire Aosta-P.S.Didier

"Nel Piano industriale di Rfi al 2031 è confermata la volontà di finanziare la riapertura della tratta Aosta/Pré-Saint-Didier con 71 milioni di euro. Lo studio di fattibilità per la realizzazione del tram-treno è completato e lo metteremo a disposizione nelle prossime settimane al fine di avviare un confronto politico su questa tematica". Lo ha detto l'assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy, rispondendo ad un'interpellanza della lega Vda.

"Siamo consapevoli della situazione - ha aggiunto - che è sotto gli occhi di tutti: il nostro impegno è massimo, ma l'infrastruttura non è nostra. Abbiamo più volte sollecitato Rfi riguardo agli interventi di manutenzione e stiamo verificando se, nelle pieghe del contratto, possiamo essere più incisivi. Il nostro livello di interesse, oltre che per il decoro e la sicurezza, è anche rivolto ai proprietari dei terreni confinanti che vedono la deturpazione dei propri beni a causa dell'inefficienza nella manutenzione della tratta ferroviaria".

"Ci sono gli elementi per prendere delle decisioni - ha concluso - perché non ci possiamo permettere, per altri dieci anni, un'infrastruttura che versa in queste condizioni".

"L'Assessore si è preso l'impegno - la replica di Raffaella Foudraz (Lega Vda) - di far rispettare il contratto di manutenzione con Rfi. Auspichiamo che quanto promesso sia messo in pratica dalla Società, perché è una situazione davvero allarmante oltre che degradante".



