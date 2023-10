Zone franche in Valle d'Aosta, proposta legge di Rassemblement

Il gruppo Rassemblement Valdôtain ha depositato in Consiglio Valle una proposta di legge statale per l'istituzione di zone franche urbane e zone franche di montagna in Valle d'Aosta. Il testo - sottoscritto dai consiglieri Stefano Aggravi, Dennis Brunod, Diego Lucianaz e Dino Planaz - verrà inviato al Parlamento della Repubblica. I contenuti sarranno illustrati durante una conferenza stampa in programma giovedì 12 ottobre, alle 14.30, nella Sala Commissioni al primo piano di Palazzo regionale ad Aosta.



