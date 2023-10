Zona franca in Valle d'Aosta, Lega sollecita Governo regionale

"Impegnare il Governo regionale ad intraprendere colloqui col Governo italiano, in particolare col Ministero che si occupa degli Affari Regionali e delle Autonomie e col Ministero dell'Economie e delle Finanze, al fine di inserire anche il tema della Zona Franca nelle discussioni relative al futuro Accordo fra il Governo e la Regione Autonoma Valle d'Aosta in materia di Finanza Pubblica". E' quanto chiede una mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Vda che sarà discussa dall'Assemblea valdostana.

"Servono risposte per le terre alte, i piccoli comuni e le piccole aziende della Valle d'Aosta. Ecco perché è necessario interloquire con lo Stato per avere possibilità di manovra o esenzione di diverse aliquote in ottica di una defiscalizzazione dei territori montani" si legge in una nota della Lega Vda.

