Testolin, a breve prime valutazioni sulle zone franche

"Entro la fine del mese di ottobre il gruppo di lavoro prevede di consegnare una bozza della relazione per un confronto e di completare l'attività nelle prime settimane di novembre. Dopo di che ci potrà essere la condivisione del lavoro svolto con la Commissione consiliare competente". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, rispondendo ad un'interrogazione a risposta immediata del gruppo Rassemblement Valdôtain sulle possibili applicazioni della zona franca prevista dallo Statuto speciale.

"La mozione approvata dal Consiglio nella seduta del 6 aprile scorso in materia di zone franche urbane e di montagna - ha proseguito - impegnava il Governo regionale, entro sei mesi, ad approfondire il quadro normativo in essere, anche al fine di verificare la fattibilità della previsione di una norma di attuazione che tenesse conto delle esigenze territoriali, delle opportunità di sviluppo e delle esperienze europee, e a relazionare alla competente Commissione consiliare. E' stato costituito un gruppo di lavoro che da giugno a settembre ha svolto cinque riunioni con l'obiettivo di fornire un approfondimento del quadro normativo statale ed eurounitario in materia di zone franche urbane e di montagna e sulla fattibilità di una norma di attuazione dello Statuto speciale per l'istituzione delle stesse all'interno del territorio regionale.

È stata fatta anche una ricognizione delle esigenze territoriali e delle opportunità di sviluppo, la ricerca delle esperienze europee e l'analisi degli impatti sul bilancio regionale (fiscalità e risorse in termini di entrata e di spesa). Resta da ultimare la valutazione sulla fattibilità della norma di attuazione e, in caso positivo, la definizione di una bozza di articolato. La prossima riunione del gruppo di lavoro è convocata per martedì 17 ottobre".



