Modifica Piano mobilità Aosta, respinta mozione di Forza Italia

Con 20 astensioni e 14 voti a favore il Consiglio Valle ha respinto una mozione di Forza Italia che chiedeva la modifica del Piano urbano della mobilità sostenibile di Aosta. In particolare si chiedeva di stralciare la parte relativa all'aumento delle tariffe e di confermare la gratuità della sosta dalle 12 alle 14.

"Il piano di sviluppo 'Aosta in bicicletta' - ha detto l'assessore Luigi Bertschy - è partito tanti anni fa e oggi l'impatto dei lavori per la realizzazione del progetto è rilevante e fa perdere di vista l'obiettivo principale che è quello di ridurre l'utilizzo dell'auto privata. A questa mozione seguirà un confronto politico con la Giunta comunale di Aosta e anche partiti e movimenti avranno modo di confrontarsi con i propri eletti per valutare l'impatto che alcune decisioni e alcuni progetti hanno in questo momento sulla vita di cittadini e imprese". Per Mauro Baccega (Forza Italia) "la nuova austerity introdotta dal Comune di Aosta è molto evidente leggendo il Piano: avremo circa 500 parcheggi in meno nei dintorni di Aosta con un posto ogni 16 abitanti; le fasce blu per la sosta sono state ridotte e i costi saranno aumentati; il bike sharing è organizzato con sistemi a dir poco 'medievali' e la pista ciclabile, così come progettata, è decisamente improbabile, pericolosa e non risponde alla progettazione iniziale del 2015.

Inoltre sarà molto complessa la veicolazione delle merci all'interno della città laddove sono previste le "bici con il carrello": un vero stillicidio urbano".



