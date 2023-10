Cva, nuovo Piano strategico all'esame della commissione

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità una mozione presentata dal gruppo Progetto civico progressista che impegna il Presidente della Commissione competente a programmare un'apposita seduta per un esame e una valutazione da parte dei Consiglieri regionali dei contenuti del Piano strategico industriale 2023-2027 di Cva.

"Pur essendo una società totalmente pubblica - ha detto Chiara Minelli (Pcp) - la Cva ha redatto il Piano senza un'interlocuzione con la Regione, nonostante il documento delinei una svolta strategica radicale nell'assetto societario.

Tra l'altro, questo Piano ci pare in contrasto con la legge istitutiva di Cva del 2000 e lontano dagli indirizzi del Defr.

Se la Regione e Finaosta sono proprietarie di Cva, a chi spetta definire gli indirizzi del Piano strategico se non alla Regione? Il parere pro veritate sui rapporti tra Regione e Società, che abbiamo chiesto al professor Giovanni Maria Caruso, ci dice che Cva, pur essendo soggetta a una significativa riduzione degli oneri pubblicisti a suo carico, è soggetta alle azioni di indirizzo esercitate direttamente dalla Regione o indirettamente anche a mezzo di Finaosta e che questa attività non è solo un diritto dell'Amministrazione ma anche un suo preciso dovere per garantire la salvaguardia degli interessi regionali. Ne consegue che il principale documento di indirizzo di Cva, il Piano strategico, deve essere esaminato e valutato dalla Regione, a partire dalla sua Commissione competente".

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha osservato: "Siamo d'accordo sull'iniziativa proposta dalla mozione che ci consentirà una disamina e una valutazione approfondita del Piano strategico di Cva".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA