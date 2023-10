Baccega, i ritardi sul Palaindoor di Aosta sono uno scempio

"L'Assessore ha dato conto del grave ritardo nella consegna dei lavori del Palaindoor di Aosta. Questo è un altro dei clamorosi insuccessi di questa maggioranza rappresentata anche nel Comune di Aosta. Un altro anno senza avere la possibilità di utilizzare il Palaindoor: è veramente uno scempio". Lo ha detto il consigliere Mauro Baccega (Forza Italia) presentando in aula un'interrogazione a risposta immediata sulla gestione del Palaindoor di Aosta.

"La struttura, classificata di interesse regionale, non è ancora utilizzabile in tutte le sue potenzialità. In accordo tra loro, Regione e Comune di Aosta avevano deciso di affidare a titolo di sperimentazione "nuove forme di gestione partecipata" con un percorso di coprogettazione con tutte le società sportive e gli enti del terzo settore. Questa ipotesi non è perseguibile e tutto si è fermato" - ha sottolineato Baccega.

L'Assessore al turismo e sport, Giulio Grosjacques, ha ribadito le intenzioni dell'Amministrazione regionale "per la completa riapertura del Palaindoor e il suo utilizzo da parte di enti, società e federazioni sportive". Per quanto riguarda la conclusione dei lavori "sono pervenuti i pareri favorevoli da parte dei Vigili del fuoco, dell'Ufficio sismico regionale e del Coni, quindi entro il mese di ottobre dovrebbe essere terminata la procedura per la concertazione con la Stazione unica appaltante ai fini delle procedure d'appalto ed entro la fine dell'anno dovrebbe concludersi anche la procedura per l'appalto dei lavori. La realizzazione degli interventi dovrà concludersi entro 150 giorni dal loro avvio, a cui vanno sommati altri 30 giorni per l'acquisizione di conformità e certificazione per il deposito della Scia". Per quanto concerne, invece, la procedura relativa alla gestione "da un lato sono in corso valutazioni rispetto ad un nuovo bando di coprogettazione mentre dall'altro lato, alla luce della normativa (riforma dello sport) in evoluzione, si stanno valutando altre soluzioni che salvaguardino il principio di una gestione cooperativa da parte dell'associazionismo sportivo".

