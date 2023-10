Iniziato in commissione l'esame del Defr 2024-2026

Con l'audizione del Presidente della Regione è iniziato nella seconda commissione "Affari generali" del Consiglio Valle l'esame del Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2024-2026.

E' stato depositato dalla Giunta regionale il 26 settembre e "definisce il contesto nel quale si svolge l'attività della Regione, con l'analisi della situazione economica e finanziaria internazionale, nazionale e regionale; delinea il quadro, anche sotto il profilo finanziario, per la definizione del prossimo bilancio di previsione e illustra le azioni che le strutture amministrative metteranno in atto per favorire la realizzazione del programma di Governo". Inoltre, "contiene gli indirizzi alle società a partecipazione regionale e agli enti strumentali" e "presenta le opere pubbliche che la Regione intende realizzare dal 2024 al 2026".

"Il Presidente Testolin - riferisce Antonino Malacrinò (Fp-Pd), presidente della commissione - ha illustrato il Documento nel suo complesso e nelle parti che riguardano le sue competenze.

Abbiamo programmato una serie di audizioni a partire da lunedì prossimo: sentiremo tutti gli Assessori regionali, il Consiglio permanente degli enti locali, il management del tunnel Gran San Bernardo e della Società di Servizi, le organizzazioni sindacali, la Chambre e il Coordinatore regionale del personale".



