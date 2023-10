Parere legale Pcp, la Regione può interloquire con Cva

"La Regione, anche a mezzo della propria società in house Finaosta, è vincolata al controllo societario su Cva spa e nell'esercizio della propria attività direttiva e di coordinamento, per quanto non possa imporre specifiche condotte, può legittimamente interloquire con la società per garantire la salvaguardia degli interessi regionali". Così il parere legale sui rapporti tra Cva e Regione Valle d'Aosta chiesto dal gruppo consiliare Pcp al professor Giovanni Maria Caruso, avvocato cassazionista e docente universitario di diritto amministrativo, autore del volume 'Il socio pubblico'.

La risposta dell'esperto è stata positiva a tutt'e tre i quesiti posti da Pcp: "è facoltà della Regione indirizzare o controllare l'operato di Cva direttamente o tramite Finaosta?"; "Regione e Finaosta possono interloquire con Cva nella definizione del piano strategico industriale pluriennale e nei suoi aggiornamenti?"; "Regione e Finaosta possono interloquire con Cva nel rappresentare l'opportunità di eventuali sconti per imprese e famiglie residenti in Valle d'Aosta?".

Il parere di 18 pagine, depositato il 30 settembre scorso, "sarà trasmesso a tutti i consiglieri regionali", ha detto in conferenza stampa Chiara Minelli (Pcp). Ricordando le diverse iniziative promosse su questi aspetti dal gruppo Pcp, Minelli ha aggiunto: "Noi abbiamo una mozione ferma, depositata a luglio, per discutere il piano strategico. Ci auguriamo che questo parere abbia delle ricadute sulla discussione che ci sarà tra un paio di giorni in aula, quindi confidiamo sull'accoglimento di questa mozione".

Erika Guichardaz (Pcp) ha spiegato che fino ad oggi "c'è sempre stato un muro" su questa questione "soprattutto da parte della giunta regionale, secondo cui Cva, nonostante sia al 100 per cento di proprietà della Regione, deve essere sottratta alla vigilanza della Regione".



