Assemblee regionali e Unione europea, convegno ad Aosta

"Rappresentanza e processi decisionali: uno sguardo dalle Assemblee regionali verso l'Unione europea" è il titolo del convegno in programma venerdì 13 ottobre, alle14.30, nell'Aula magna dell'Università della Valle d'Aosta. L'evento è organizzato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, con il patrocinio della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e dell'Università della Valle d'Aosta.

"A qualche mese dal rinnovo del Parlamento europeo, in programma in tutti gli Stati membri dal 6 al 9 giugno 2024, l'appuntamento si pone un duplice obiettivo. Da un lato, quello di offrire, dalla visuale delle istituzioni rappresentative dei cittadini a livello regionale, un'occasione di riflessione sugli strumenti di democrazia, rappresentanza e partecipazione previsti dall'ordinamento dell'Unione. Dall'altro, quello di soffermarsi anche sul ruolo specifico dei 'parlamenti' regionali nel complesso quadro istituzionale e procedurale dell'Unione" si legge nella presentazione.

L'iniziativa si articolerà in due momenti. Il primo vedrà confrontarsi sui temi oggetto del convegno accademici ed esperti, in particolare, Antonio Mastropaolo (Professore associato di istituzioni di diritto pubblico dell'Università della Valle d'Aosta), Costanza Gaeta (Dirigente affari istituzionali ed europei della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome) e Cecilia Odone (esperta della partecipazione regionale alla formazione e all'attuazione del diritto europeo). A seguire, si terrà una tavola rotonda, moderata da Paolo Pietrangelo, Direttore generale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con la partecipazione, oltre che del Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Bertin, di Loredana Capone e Michele Pais, Presidenti dei Consigli regionali, rispettivamente, della Puglia e della Sardegna, nonché di Rachid Madrane, Presidente del Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale e Presidente della Conferenza delle Assemblee regionali legislative dell'Unione europea.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA