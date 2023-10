Traforo M.Bianco e sanità al centro seduta dell'Assemblea valdostana

La chiusura del traforo del Monte Bianco e i temi socio-sanitari sono al centro della prossima riunione del Consiglio Valle, convocata mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre per discutere un ordine del giorno composto da 69 oggetti.

In merito all'attività ispettiva, sono state presentate 17 interrogazioni: una del gruppo Forza Italia (predisposizione di un rapporto tecnico sul disagio abitativo), .

cinque del gruppo Lega Vallée d'Aoste (azioni per contrastare e prevenire i fenomeni di criminalità di matrice straniera segnalati dalla Dia ed evidenziati nell'ultima relazione del Ministro dell'interno al Parlamento; stato dell'arte per la creazione di un Centro unificato di ricerca scientifica; possibili alternative di conferimento dei rifiuti a seguito dell'esaurimento della discarica di Brissogne; strategie per risolvere le problematiche relative alla disponibilità di pediatri; azioni per la fruibilità e la sottrazione al degrado del Centro polivalente socio-sanitario di via Brocherel ad Aosta), quattro del gruppo Progetto civico progressista (studio per monitorare le ricadute economiche e ambientali dei prossimi 64 giorni di chiusura del tunnel del Monte Bianco; attività di addestramento per volo notturno nell'ambito dell'elisoccorso; dimissioni del Presidente di Société Infrastructures Valdôtaines dall'incarico di Direttore dei lavori dell'Università della Valle d'Aosta; deroghe all'obbligo di copertura dei tetti in lose di pietra), sette del gruppo Rassemblement Valdôtain (iniziative per ridurre l'effetto delle accise sui carburanti venduti in Valle d'Aosta; commissioni applicate sulle transazioni PagoPa; interventi attuati per prevenire gli attacchi di lupi; travaux d'entretien du siège de l'Assessorat des ouvrages publics, du territoire et de l'environnement; attività dell'Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali; azioni per prevenire il rischio di contaminazione del virus della peste suina africana attraverso la fauna selvatica; realizzazione di piazzole di atterraggio per elicotteri del soccorso in area urbana).

Saranno anche trattate 30 interpellanze , 13 mozioni e tre risoluzioni.



