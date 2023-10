Revisione Statuti, Rassemblement "Assemblea non coinvolta"

Una riunione urgente della prima Commissione sul disegno di legge costituzionale riguardante gli Statuti speciali: è quanto chiede il gruppo consiliare Rassemblement Valdôtain prendendo atto della consegna al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, della bozza del disegno di legge costituzionale per l'implementazione degli Statuti speciali, avvenuta in occasione della seconda edizione del Festival delle Regioni.

"Un provvedimento che si annuncia particolarmente importante - osservano i Consiglieri di RV - perché riguarda la nostra autonomia speciale e le nostre competenze statutarie. Ci chiediamo: il Presidente del Consiglio Valle, la Giunta regionale, il Presidente della prima Commissione sono a conoscenza dei contenuti di questo disegno di legge? E perché non è stato coinvolto l'intero Consiglio, che è l'organo rappresentativo della comunità? Auspichiamo che il Presidente della prima Commissione convochi con estrema urgenza una riunione per audire il Presidente della Regione in merito. Su tematiche di questa rilevanza ci vorrebbe maggiore sensibilità e rispetto per gli organismi assembleari".



