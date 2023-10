Legge a sostegno del commercio, emendamenti di Rassemblement

Il gruppo consiliare Rassemblement Valdôtain ha depositato due emendamenti sulla proposta di legge per la disciplina e gli interventi a sostegno dei distretti del commercio. Il testo sarà esaminato il 5 ottobre dalla quarta Commissione "Sviluppo economico" del Consiglio Valle.

"Gli emendamenti presentati - specificano i consiglieri di Rassemblement Valdôtain - intendono recepire alcuni suggerimenti e indicazioni fornite dai soggetti auditi in Commissione. In particolare, si vuole introdurre il procedimento a bando, non previsto nel testo originario della proposta, per la concessione di contributi a sostegno della creazione di distretti del commercio, salvaguardando comunque il carattere sperimentale della proposta sul biennio 2024-2025 e per valorizzare la creatività e la libera iniziativa degli operatori commerciali e degli enti locali. Viene inoltre prevista la possibilità di destinare tali contributi per la rigenerazione urbana degli ambiti territoriali del distretto commerciale. Si intende poi potenziare l'effetto della disposizione finanziaria per 1 milione di euro complessivi".

"La quarta Commissione - concludono - sarà chiamata ad esprimere parere: ci auguriamo che la maggioranza voglia accogliere le nostre proposte perché derivano direttamente da quanto richiesto dai portatori di interesse. Al contempo auspichiamo che possa esservi una nuova valutazione della disposizione finanziaria oggi riguardante il solo biennio 2024-2025 che presenta risorse 'libere' non ancora impegnate da parte delle strutture regionali interessate".



