Marzi, in Valle d'Aosta nessun danneggiato da vaccino anti-Covid

"In Valle d'Aosta, nel periodo compreso tra il 2021 e il 30 giugno 2023, risultano due richieste" per presunti danni subiti a seguito di vaccinazione anti-Covid: "la prima non ha avuto alcun seguito dopo le informazioni offerte al cittadino. Nel secondo caso, la prestazione non era competenza della nostra azienda Usl perché la vaccinazione che avrebbe determinato l'evento avverso era stata somministrata in altra regione. Di fatto non risultano, al momento, secondo le norme vigenti, soggetti riconosciuti come danneggiati e, di conseguenza, indennizzati dalla somministrazione del vaccino anti-Covid". Così l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi, rispondendo a una interpellanza di Diego Lucianaz (Rv) che chiedeva se negli ultimi mesi sia stato riscontrato un aumento sia "dell'eccesso di mortalità corrispondenti alle campagne vaccinali anti Covid-19" sia "di segnalazioni di gravi patologie cardiocircolatorie". Ma anche "se si intendano prendere in considerazione le richieste avanzate dall'associazione Istanza diritti umani", relative all'istituzione di un registro per le morti improvvise e di un tavolo tecnico per la realizzazione di percorsi di ascolto e cura dei danneggiati dal siero anti-Covid.

Marzi ha evidenziato che "il Registro regionale delle cause di morte della Valle d'Aosta acquisisce e cataloga tutti i decessi dei residenti e descrive le cause di morte indicate sulla scheda Istat. Il dato sulle morti improvvise di soggetti giovani degli ultimi mesi in Europa, non trova alcuna corrispondenza nella nostra Regione: è un fenomeno che esiste da molti anni - ben prima della pandemia - e che è attenzionato della medicina e dalle istituzioni". Dopo l'avvio delle vaccinazioni in Valle d'Aosta, sul finire del 2020, "come riportano i dati dell'Istat, i decessi sono solo lievemente superiori o addirittura simili a quelli del quinquennio precedente all'insorgenza della pandemia. In questo periodo si è verificato un aumento di segnalazioni di gravi patologie cardiocircolatorie, in quanto chi ha contratto l'infezione da Covid-19 aveva un rischio maggiore di manifestare complicanze cardiovascolari. Questo rischio è stato indagato e rilevato anche nei giovani. È stato registrato anche un lieve incremento del rischio di miocarditi e pericarditi di bassa incidenza, ma superiore all'atteso che, secondo uno studio condotto negli Stati Uniti, si è verificato soprattutto nei giovani maschi, dopo la somministrazione di vaccinazioni con prodotti vaccinali ad acido ribonucleico messaggero mRna (Pfizer e Moderna). In questi casi, i sintomi sono stati lievi o molto lievi e con rapida guarigione".

"L'assessore, vergognosamente, mi dice che in Valle d'Aosta non ci sono effetti avversi da vaccino. Sono senza parole", ha replicato Lucianaz.



