Manfrin, Regione pagherà i ritardi nei lavori sui condomini Arer

"L'assessore Sapinet ci dice con la massima tranquillità che tutto quello che non sarà portato in cessione del credito sarà un costo per la stazione appaltante.

Io mi chiedo: ce li avete i soldi? Li avete già stanziati? Stiamo parlando di un intervento di 17,5 milioni di euro. Io mi auguro che l'assessore si sia reso conto delle difficoltà cui andrà incontro". Così il capogruppo della Lega, Andrea Manfrin, dopo la risposta alla sua interpellanza sui lavori di efficientamento energetico degli immobili di edilizia residenziale pubblica.

"Secondo le dichiarazioni del dirigente dell'Arer - aveva detto Manfrin - risulterebbe che non saranno rispettate le tempistiche per l'esecuzione del contratto che prevedeva la conclusione dei lavori di efficientamento tra fine agosto e inizio ottobre. Questi ritardi, non in linea con le scadenze del Bonus 110%, si ripercuotono negativamente sui condomini interessati".

L'assessore alle Opere pubbliche, Davide Sapinet, ha spiegato che "l'efficientamento energetico riguarda 15 fabbricati e 510 alloggi del quartiere Cogne per 35 milioni di euro; 22 fabbricati e 319 alloggi facente parte di tutto il patrimonio Arer per 22,5 milioni; 10 fabbricati e 49 alloggi di condomini misti con amministratore esterno per 380mila euro. Per quanto riguarda i 22 fabbricati del patrimonio Arer, per 11 dei 14 comparti individuati per la realizzazione dei lavori, sono al momento rispettati gli avanzamenti attesi e previsti per la completa cessione del 110%. Per i condomini misti, con amministratore esterno, tutti gli interventi sono in linea con i tempi previsti. Per quanto riguarda il quartiere Cogne, il livello di completamento dei lavori varia in base ai comparti, che vanno dal 60% per il Giacchetti E2 ad una media del 20% per i comparti C1-H1 e comparto Filippini F5-F6-F7-F8 e più basse invece le percentuali per gli altri quattro comparti".

"Con specifico riferimento al quartiere Cogne - ha proseguito Sapinet -, al netto di eventuali proroghe che potranno intervenire per gli ex Iacp da qui alla fine dell'anno, potrà essere portato in cessione al 110% unicamente il comparto Giacchetti E2-E4, che ha raggiunto la quota del 60% entro il 30 giugno 2023. Tutti gli altri comparti, poiché sono comprensivi di almeno una proprietà diversa dall'Arer, potranno essere assimilati alla normativa sui condomini, e quindi potrà essere portato in cessione al 90% tutto quanto eseguito entro il 2023 e al 70% tutto quanto eseguito nel 2024, con l'unica eccezione del comparto Stura F1-F2-F3-F4, che non ha proprietà di terzi e non può dunque beneficiare della normativa relativa ai condomini.

Tutte le quote che non potranno essere oggetto di cessione diventeranno un costo per l'amministrazione appaltante, senza che tuttavia tale costo pregiudichi l'indubbio valore sociale oltre che economico del complesso di interventi messi in atto sul maggior numero possibile di fabbricati Arer, sia per tutte le amministrazioni coinvolte, sia per gli utenti finali, e cioè gli assegnatari di alloggi di Erp". Inoltre "con la scadenza del 31 dicembre faremo il punto su questi importanti interventi".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA