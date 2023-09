Baccega, urgenti le rotatorie a Nus e all'aeroporto

"Quando si interromperà il servizio ferroviario, sul tratto di strada statale circoleranno 40/50 pullman al giorno: avete idea di quello che succederà? Intravedo una situazione davvero grave. Bisogna accelerare il percorso di definizione perché la statale è pericolosissima sia per le macchine, sia per i pedoni che per i ciclisti. Invito l'assessore Sapinet a mettere il turbo su questo dossier". Così Mauro Baccega (Forza Italia) dicendosi insoddisfatto della risposta dell'assessore delle Opere pubbliche, Davide Sapinet, alla sua interpellanza relativa alla messa in sicurezza delle strade statali.

"Nel periodo estivo - ha sottolineato Baccega - si sono verificati numerosi incidenti sulla strada statale 26 interessata da un notevole incremento di traffico. Tra gli impegni assunti dalla Regione negli accordi di programma, spiccano la mancata realizzazione della rotonda di Nus all'uscita dell'autostrada e la rotonda dell'aeroporto, zona interessata dal traffico dei mezzi della Protezione civile e dall'apertura di un nuovo supermercato. Ci chiediamo quindi se queste due rotonde potranno essere realizzate e con che tempistiche e se l'avvio del cantiere della variante di Etroubles/Saint-Oyen - annunciato come imminente - sia stato effettuato".

Nell'ambito del confronto con Anas, Sapinet ha spiegato che "l'assessorato monitora costantemente lo stato di avanzamento dei lavori". Riguardo alla rotonda dell'aeroporto, l'assessore ha riferito che "per Anas potrebbe essere potenzialmente considerata prioritaria, ma il progetto va definito e approvato nella sua interezza perché proprio dalle scelte progettuali (numero e dimensione delle corsie, controviali, etc.) dipende la configurazione dello svincolo. Per le prossime settimane è in programma un incontro con i progettisti della Società per l'esame degli ulteriori approfondimenti progettuali alla luce delle osservazioni pervenute sia dalla Regione che dalle amministrazioni comunali e dai numerosi operatori economici e dai privati coinvolti da questo intervento".

In merito alla rotatoria di Nus, Sapinet ha ricordato che "diverse vicissitudini, da poco conclusesi in favore di Anas in ambito giudiziario amministrativo, hanno dato luogo a due successive risoluzioni contrattuali che hanno inevitabilmente interrotto l'esecuzione dell'intervento, che è interamente coperto finanziariamente. Si stanno attualmente completando le procedure di affidamento dei lavori per poter disporre dell'impresa entro la fine del 2023 e portare a conclusione i lavori. Il 20 settembre abbiamo ribadito l'estrema urgenza dell'opera per elevare gli standard di sicurezza di quel tratto di viabilità. Un nuovo incontro è stato fissato per il 24 ottobre, al quale parteciperà anche il sindaco di Nus".



