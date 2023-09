Pcp, "presidente Siv è incompatibile, faremo segnalazione"

"Oggi la Société Infrastructures Valdôtaines non ha un presidente regolarmente nominato e si rischia che la situazione comporti ulteriori ritardi rispetto alla consegna del primo lotto del polo universitario". Lo sostiene Chiara Minelli, di Pcp, che ha presentato un'interpellanza sulla nomina da parte di Finaosta di Fabio Fabiani a presidente della Siv, partecipata regionale nata dalla fusione di Coup e Nuv come società di scopo per terminare l'ampliamento dell'ospedale Parini e della trasformazione dell'ex caserma Testa Fochi in università. Per Minelli al momento della nomina (il 25 maggio) Fabiani risultava - oltre che progect manager da cui si è dimesso il 7 giugno - "direttore dei lavori del primo lotto della nuova struttura universitaria, incarico a oggi non concluso in quanto non è ancora stato certificato il collaudo definitivo delle opere".

Il presidente della Regione, Renzo Testolin, ha ricordato che "Finaosta aveva evidenziato alla Regione un potenziale profilo di incompatibilità relativo al nuovo presidente" in riferimento "all'incarico di progect manager mentre l'incarico di direttore dei lavori del primo lotto del nuovo polo universitario non è stato comunicato da Finaosta" e "non avrebbe potuto accadere diversamente in quanto, dal curriculum vitae, sulla cui base Finaosta compie i controlli di competenza, emergeva a chiare lettere come si trattasse di un incarico già esaurito".

Rispetto all'incarico di direttore dei lavori, Testolin ha precisato che "l'interessato ha comunicato che il contratto di direzione lavori" è stato "affidato ad un Raggruppamento temporaneo di imprese composto da due società e che l'interessato è presidente del Consiglio di amministrazione di una delle due, mentre perché esista una causa di incompatibilità l'attività professionale deve essere svolta 'in proprio' da parte del soggetto incaricato". "Oltre a ciò, l'interessato ha ulteriormente ribadito che tale incarico di Direzione dei lavori deve essere considerato esaurito" fra "dicembre 2022 e gennaio 2023", ha concluso Testolin.

"Sorprende la disinvoltura con cui si cercano di aggirare le norme di legge e i principi della buona amministrazione", ha replicato Minelli, che aggiunge: "Avete fatto un bel pasticcio che avete cercato di coprire con affermazioni non corrispondenti alla realtà" e "la situazione è grave e a questo punto ci rivolgeremo a coloro che devono intervenire in caso di violazione delle leggi".



