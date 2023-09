Chiusura Aosta-Ivrea, Regione lavora con Rfi per bus sostitutivi

"Tratte autostradali per lunghe percorrenze" e "cinque bus sostitutivi per le corse di maggior affluenza". In vista della sospensione per tre anni del servizio ferroviario sulla tratta Aosta -Ivrea la Regione sta lavorando con Rete ferroviaria italiana (Rfi) per l'organizzazione di un sistema di bus. "E' in corso una gara di Busitalia per conto di Trenitalia" e "gli orari sono stati definiti con la doppia finalità del servizio nel periodo scolastico ed estivo", ha spiegato l'assessore ai Trasporti Luigi Bertschy rispondendo a un'interpellanza del consigliere di Forza Italia Pierluigi Marquis.

"Gli orari andranno ben regolati" e "salterà la stazione di Hone - aggiunge l'assessore - perché rallenterebbe troppo la percorrenza. Il bus sostitutivo fermerà alle stazioni e anche per quello vorremmo che venissero mantenuti aperti i servizi compresi le biglietterie".

"Cercheremo di introdurre almeno un abbonamento che sia più simile possibile tra treno e bus e se ci sarà la disponibilità, introducendo un titolo di viaggio nuovo" che "permetta di viaggiare sull'intera tratta con le migliori tariffe possibili", ha concluso Bertschy.

"Serve - ha replicato Marquis - un allineamento dei prezzi, perché se il prezzo del treno sarà inferiore tutti sceglieranno il servizio sostitutivo anziché il pullman. C'è il rischio che si determinino situazioni difficili da gestire".

Sull'elettrificazione della linea ferroviaria l'assessorato sta organizzando delle riunioni informative a partire dalla fine di ottobre.



