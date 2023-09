Sociale, voucher per profughi e sostegni per donne

Un contributo per le donne vittime di violenza, il voucher per i servizi del doposcuola ai profughi di guerra, la possibilità di rimanere al proprio dimicilio sostenendo i costi per il sostegno a ogni tipo di disabilità.

Sono alcune delle novità introdotte dal progetto di legge che modifica il Testo unico per interventi economici di sostegno e promozione sociale approvato oggi dal Consiglio regionale con 33 voti a favore e due astensioni (Pcp).

Il testo si compone di 25 articoli che riguardano misure economiche e socio assistenziali a favore di minori, giovani adulti, persone non autosufficienti e chi versa in condizioni di difficoltà socio economica.

Il consigliere Andrea Padovani (Fp-Pd) spiega: "L'intervento normativo persegue l'obiettivo di fornire un quadro normativo stabile e adeguato alle nuove necessità, in grado di garantire disposizioni chiare, di facile lettura e di immediata interpretazione". Nella sua relazione il consigliere Andrea Manfrin (Lega VdA) ha sostenuto che "alcuni degli interventi introdotti da questo testo" sono "attesi da tempo e sono una giusta innovazione rispetto a una norma datata che sta ormai mostrando le trame.

Come è ovvio, interviene sulla totalità delle misure di assistenza che sono erogate in forza della 23/2010 ma ci sono alcuni interventi specifici che riguardano maggiormente il mondo della disabilità". Per Chiara Minelli (Pcp) "le modifiche apportate sulla disabilità sono condivisibili ma non risolutive" perché "serve una revisione globale degli strumenti legislativi e la formulazione di una legge sulla disabilità". Secondo Pierluigi Marquis (FI) "al testo manca una visione d'insieme che dovrebbe dare una copertura organica del mondo della disabilità". Nella sua replica l'assessore alla Sanità e Politiche sociali Carlo Marzi ha spiegato che "il lavoro condotto su questa legge è la migliore risposta di una Regione vicina alle tematiche della disabilità, ponendo al centro la persona per favorire un cambio di prospettiva sulle fragilità".



