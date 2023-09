Discriminazione sessuale, passa mozione su sensibilizzazione

Il Governo regionale ha assunto l'impegno di "intraprendere un percorso istituzionale anche con le realtà locali volto alla sensibilizzazione del territorio su temi riguardanti le discriminazioni derivanti dall'orientamento sessuale, valutando in tale percorso anche la possibile adesione alla Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere (Re.A.Dy.)".

L'impegno è contenuto in una mozione presentata dal gruppo Pcp emendata su proposta del presidente della Regione, Renzo Testolin. La mozione è stata approvata con 21 voti a favore (Pcp, Uv, Fp-Pd, Av-VdAu, PlA, Sa), sette astensioni (Rv, FI, Gm). Contrario il voto dei sette consiglieri della Lega.



