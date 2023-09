Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, gli appuntamenti del Corecom

Il Corecom Valle d'Aosta sarà presente, con iniziative informative e formative di 'Media education', alla Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori 2023, nell'ambito del progetto europeo 'U*Night' organizzato ad Aosta nella sede dell'Institut agricole régional - area di Montfleury.

Come nell'edizione 2022, gli appuntamenti del Corecom si svolgeranno al Castello di Montfleury e prevedono, oltre ad una breve visita guidata, incontri con il pubblico su temi di attualità e con la possibilità di interazione, inseriti in un percorso dal titolo 'La ricerca al Castello di Montfleury: una sfida tra comunicazione reale e virtuale'.

Il programma coinvolge le scuole secondarie di primo grado nelle mattinate di giovedì 28 e venerdì 29 settembre mentre per il pubblico sono stati individuati, a partire dal pomeriggio di venerdì 29, quattro slot di un'ora ciascuno (16/17 - 17/18 - 18/19 - 21/22) a cui è possibile accedere con prenotazione dal link presente sulla home page del sito www.corecomvda.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA