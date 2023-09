Arriva in aula la legge su sostegno e promozione sociale

Il disegno di legge di modifica al Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale - relatori Andrea Padovani (FP-PD) e Andrea Manfrin (Lega VdA) - è uno dei temi al centro della prossima riunione del Consiglio Valle, convocata per mercoledì 27 e giovedì 28 settembre. L'Assemblea dovrà trattare un ordine del giorno composto da 68 oggetti, di cui 17 rinviati da precedenti adunanze.

Il Consiglio dovrà anche approvare il bilancio consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2022 e prendere atto della relazione annuale 2022 sul controllo strategico e di gestione ai sensi della legge regional 30/2009 in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione.

In merito all'attività ispettiva, sono state presentate 14 interrogazioni (tre del gruppo Forza Italia, cinque del gruppo Lega Vda, sei del gruppo Progetto Civico Progressista) e 30 interpellanze (sei del gruppo Forza Italia, 14 del gruppo Lega Vda, una del gruppo Misto, settedel gruppo Progetto Civico Progressista e una del gruppo Rassemblement Valdôtain.

All'ordine del giorno figurano anche 11 mozioni.



