Bilancio consolidato della Regione, "buono stato di salute"

La seconda Commissione "Affari generali" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole a maggioranza - astensione dei gruppi Lega VdA e Rassemblement Valdôtain - sul bilancio consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2022.

Si tratta del "documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo amministrazione pubblica (Regione con i propri enti strumentali, aziende, società controllate e partecipate), che come definito dalla delibera di Giunta n. 207/2023 include nel perimetro di consolidamento per il 2022 il Gruppo Finaosta - Aosta Factor, il Gruppo Cva, le società Inva, Società dei Servizi VdA, Société Infrastructures Valdôtaines, Vallée d'Aoste Structure, Autoporto VdA, Cervino, Courmayeur Mont Blanc Funivie, Monterosa e Pila oltre che le società autostradali Rav e Sav".

"Come ha riferito il Presidente della Regione, Renzo Testolin, che ha illustrato l'atto ai Commissari, il suo contenuto rappresenta la solidità del gruppo a testimonianza del buono stato di salute economico e finanziario della Regione Valle d'Aosta e delle sue società partecipate e controllate" spiega il presidente della Commissione, Antonino Malacrinò (Fp-Pd). Il bilancio consolidato sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio il 27 e 28 settembre.



