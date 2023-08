In esposizione in Cattedrale la scultura di San Francesco

Dal primo al 28 settembre la statua di San Francesco realizzata da Giangiuseppe Barmasse sarà esposta nella cappella di San Giovanni Battista della cattedrale di Aosta. Ceduta al Consiglio Valle dall'Amministrazione regionale, l'opera sarà donata il 3 ottobre prossimo al Padre Custode della Porziuncola della basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi in occasione della celebrazione nazionale di San Francesco d'Assisi, a cui quest'anno la Valle d'Aosta è stata invitata a partecipare in rappresentanza di tutte le regioni italiane.

La scultura a tutto tondo in legno di noce dell'altezza di 98 centimetri, che raffigura San Francesco con il lupo di Gubbio, ha ricevuto il primo premio nell'ambito della terza edizione dei premi-acquisto, iniziativa promossa per la valorizzazione e la fruizione pubblica di opere di artigianato di tradizione che costituiscono rappresentazioni artistiche uniche.

"Sono contento che nella nostra cattedrale venga esposta la statua raffigurante San Francesco - sottolinea Monsignor Franco Lovignana, Vescovo di Aosta - che sarà l'omaggio di tutta la comunità valdostana alla basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi. L'artista ha saputo interpretare in maniera mirabile la semplicità del Poverello d'Assisi e nello stesso tempo esprimere uno dei suoi carismi più attuali oggi, quello della pace, attraverso l'episodio del lupo di Gubbio". Aggiunge il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin: "Queste celebrazioni hanno un grande valore religioso e civile. È motivo di orgoglio sapere che la Valle d'Aosta sarà ricordata nella terra di San Francesco grazie a questa scultura, frutto di lavoro, pazienza e perseveranza, che ben rappresentano la nostra regione".



