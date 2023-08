Morto Riccardo Desaymonet, il cordoglio del presidente Bertin

Il presidente Alberto Bertin esprime il cordoglio del Consiglio Valle per la scomparsa di Riccardo Desaymonet, sindaco di Joveçan. "Riccardo Desaymonet - sottolinea Bertin - ha messo le sue capacità e conoscenza a disposizione della comunità: un amministratore di lungo corso che con il suo lavoro ha saputo dare un contributo significativo al territorio. Ci stringiamo con affetto alla famiglia, cui vanno le nostre più sentite condoglianze".

"In questo momento di grande tristezza - dichiara il presidente della Regione, Renzo Testolin - siamo vicini alla famiglia di Desaymonet, alla comunità di Jovençan e al vicesindaco Stefano Belli, che è ora chiamato al vertice dell'amministrazione del paese. Un paese per il quale Riccardo ha profuso impegno, con serietà e passione, e anche per questo verrà ricordato".

Anche l'assemblea del Consiglio permanente degli enti locali si unisce al cordoglio. Il presidente del Cpel, Alex Micheletto, "a nome di tutti i sindaci valdostani", ricorda il "fattivo impegno e la grande disponibilità del collega, amministratore di lungo corso, all'interno del sistema enti locali della Valle d'Aosta ed esprime la propria vicinanza alla famiglia, agli amministratori comunali e a tutta la popolazione di Jovençan".

