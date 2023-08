Leggende, racconti teatrali per il recupero di storie locali

E' giunto alla settima edizione "Leggende", il progetto per il recupero di antiche storie locali, che quest'anno andrà in scena in Val d'Ayas dal 17 al 20 agosto con quattro rappresentazioni teatrali prodotte da Teatroallosso e dalla Compagnia Omphaloz. Proposta dalle Amministrazioni comunali, con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, la rassegna "farà riecheggiare le atmosfere delle veillà in cui ci si riuniva e si raccontavano storie: le pièce teatrali scaturiscono, infatti, da novelle e leggende locali che per anni hanno impressionato e divertito le comunità della Val d'Ayas, ma che con il passare degli anni si stanno perdendo".

Gli appuntamenti si svolgeranno nei quattro comuni della vallata, con ingresso gratuito, alle 21: giovedì 17 agosto ad Ayas, a Plan Villy di Champoluc (dietro l'edificio di Monterosa Terme); venerdì 18 a Challand-Saint-Anselme (padiglione di località Quinçod); sabato 19 a Challand-Saint-Victor (piazzale chiesetta di Ville); domenica 20 a Brusson (piazzale antistante la chiesa parrocchiale).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA