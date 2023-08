Morto Enzo Cout, il cordoglio dell'Assemblea

Il presidente Alberto Bertin esprime a nome suo personale e del Consiglio Valle "i sentimenti di profondo cordoglio" per la morte, a 77 anni, di Enzo Cout, già consigliere regionale e presidente dell'Assemblea.

E' stato consigliere regionale eletto nella lista del Partito Comunista Italiano in tre legislature: dal 1978 al 1988 (settima e ottava) e quindi nell'ultima parte della nona legislatura dal 1992 al 1993, in sostituzione di Giulio Dolchi. Ha ricoperto la carica di presidente dell'Assemblea dall'8 gennaio 1992 al 10 giugno 1992, quindi è stato nominato assessore alla Sanità e assistenza sociale dal 10 giugno 1992 al 29 giugno 1993. Nelle legislature precedenti è stato presidente delle commissioni 'Promozione sociale e formazione professionale' e 'Pubblica istruzione'.

"Era un uomo che aveva sempre a mente gli interessi generali della Valle d'Aosta - dice il Presidente Alberto Bertin -.

Profondamente convinto dell'importanza di un confronto politico e amministrativo attivo, il suo impegno è stato improntato alla lealtà, alla collaborazione e alla solidarietà, con particolare attenzione al mondo dell'istruzione, della sanità e del lavoro.

Ci uniamo al dolore della famiglia, dei figli Diana e Umberto, cui va tutta la nostra vicinanza".



