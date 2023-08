Etétrad torna ad Aosta e Fénis dal 15 al 19 agosto

Dopo 11 anni, Etétrad, il Festival internazionale delle nuove musiche trad in Valle d'Aosta, torna nella cornice d'eccellenza di Fénis ai piedi del castello, con una serata inaugurale nel cuore della città di Aosta. La venticinquesima edizione, organizzata dall'associazione culturale Etétrad con il sostegno del Consiglio Valle, dell'assessorato regionale dei Beni e attività culturali, dei comuni di Aosta e Fénis, è stata presentata alle Distillerie Saint-Roch di Quart, che collaborano all'evento. La rassegna conta 25 appuntamenti e coniuga concerti con momenti di danza, al fianco di uno spazio dedicato all'insegnamento delle pratiche strumentali, di canto e di danza e di un'esposizione di grande respiro internazionale. Partecipano anche Savt, Images e Radio Proposta in Blu.

Il Festival prenderà il via martedì 15 agosto, alle ore 21, in piazza Chanoux ad Aosta con i Violons volants, l'ensemble nato nel 2014 da un'idea del violinista e polistrumentista valdostano Rémy Boniface. Alle 22.30 saliranno sul palco Shantel & Bucovina Club Soundsystem: un crocevia di stili, uno spettacolo vibrante in cui l'acustico sarà remixato con l'electro e i ritmi dal vivo.

Mercoledì 16 la festa comincia alle 18 a Fénis, al Tsantì de Bouva, con il Duo Moulin, formazione musicale composta da Christian Thoma e Rémy Boniface. A seguire, dalle ore 21, ChantEnvers, coro nato nel 2018 per riunire il Coro Saint-Roch di Fénis e Les Notes à l'Envers di Saint-Marcel, e Choeur Ouvert e Pitularita: un progetto in omaggio a Jean-Marc Jacquier, cofondatore del gruppo La Kinkerne nel 1974. Sul palco poi il trio Walden e Geronimo, il progetto olistico di Jeroen Geerinck (Snaarmaarwaar, Hot Griselda, Spilar), musicista e produttore di dischi attivo nella scena folk belga.

Giovedì 17 agosto, il festival ricomincia alle ore 11 al Museo di artigianato valdostano di tradizione (Mav) di Fénis con una degustazione di prodotti tipici e prosegue alle 16 con lo spettacolo teatrale 'Sussurri' ideato da Livia Taruffi. Dalle 18 la rassegna si sposta al Tsantì de Bouva, con Staffora Bluzer (Stefano Faravelli e Matteo Burrone). Alle 21 sarà la volta di Gilles Chabenat & Daniela Heidreich, quindi toccherà al Baia Trio e Renat Sette, che presenteranno a Etétrad il nuovo Cd in anteprima. Le Mange Bal conclude la terza giornata di festival.

Venerdì 18 agosto, Etétrad prende il via al Mav di Fénis: alle 11 con Giuliano Grasso, musicista e ricercatore che presenta il libro 'La Monferrina. Storia del ballo che conquistò l'Europa' e alle 16 con un 'viaggio' alla scoperta dello scacciapensieri grazie al progetto Tribeba. Alle 18, al Tsantì de Bouva, va in scena il calore delle musiche del sud Italia con il concerto di Tavola Tonda. Alle 21, il pubblico si farà trasportare dai Lhi Balòs, la band occitana che porta sul palco ska, reggae e balkan-folk. Quindi alle 22.30 toccherà al trio Estremia e, in chiusura, ai Fublène.

Comincia dal Mav anche il programma dell'ultima giornata di Etétrad, sabato 19 agosto alle ore 11 con il concerto di restituzione dello stage di musica di insieme da parte degli allievi; prosegue poi alle 14.30, al Tsantì de Bouva, insieme ai Trouveur Valdotén con un'animazione per far scoprire la Valle d'Aosta e le sue lingue. Al Mav, alle ore 16, va in scena l'arte del canto polifonico popolare sui più bei temi delle Alpi marittime con Corou De Berra. Alle 18, il Tsantì de Bouva ospita il concerto di Boj & The Boom. Alle 21, la Kkc Orchestra e il collettivo Passatges en Coserans presentano un nuovo progetto di creazione e di collaborazione artistica. Sul palco alle 22.30 sale Janick Martin e alle 00.30 il gran finale, con un'ultima danza al ritmo del gruppo néo-trad francese Djal, che chiude 30 anni di tournée, di studio, di musica.



