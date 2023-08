Legge elettorale, Pour l'Autonomie "valutiamo le proposte"

"Da tempo stiamo lavorando all'approfondimento del tema ed all'esame attento e puntuale delle proposte ad oggi presentate da diversi schieramenti e partiti politici valdostani". Lo dichiara Pour l'Autonomie in merito alla legge di riforma elettorale in Valle d'Aosta, aggiungendo: "In considerazione dell'importanza che detta normativa riveste per la nostra Regione, l'impegno assunto dal direttivo è di continuare questo percorso di analisi e di confronto interno mirato ad identificare una propria linea politica sulla questione, e dare quindi mandato ai propri consiglieri ad agire in tal senso sia in commissione che in Consiglio, al fine di giungere ad una proposta di legge che garantisca governabilità nel rispetto del nostro Statuto".

