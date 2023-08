Usl, presentato l'atto aziendale in commissione

Il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti, ha illustrato questa mattina in quinta commissione regionale la bozza del nuovo atto aziendale, che definisce l'organizzazione del servizio socio sanitario regionale. Nella bozza è prevista la trasformazione di strutture semplici in complesse, e l'istituzione di nuove strutture.

Inoltre, viene proposta la creazione di dipartimenti funzionali, da "innestare" su quelli strutturali che costituiscono l'ossatura gerarchica delle aziende e ne permettono l'organizzazione interna. I dipartimenti funzionali dovrebbero permettere strumenti specifici per i cittadini, in una sorta di organizzazione orizzontale trasversale.

"La proposta di nuovo atto aziendale - dice il presidente della quinta commissione, Andrea Padovani (Fd-Pd) -, che sarà adottata dalla giunta regionale nelle prossime settimane, fornisce un modello di sviluppo per la sanità valdostana fondato su tre pilastri: un grande ospedale a misura d'uomo per i cittadini e per gli operatori; il territorio e la prevenzione, con un modello organizzativo innovativo e attento alle esigenze peculiari della nostra regione, che ha avuto l'apprezzamento del Cpel in riferimento ai servizi che coinvolgono direttamente Comuni e Unités; la comunità, attraverso un finanziamento del Servizio sanitario regionale che sia adeguato ai bisogni di salute e puntando sulla capacità di fare sistema".

Critici i consiglieri Mauro Baccega (Forza Italia) e Paolo Sammaritani (Lega): "L'atto è arrivato all'ultimo momento all'attenzione dei commissari, senza avere la possibilità di un approfondimento preventivo". I due consiglieri si augurano che siano recepite le proposte rispetto "all'area territoriale" e al 118, la chirurgia in generale e la struttura di psicologia. "La proposta presentata può dare delle risposte - aggiungono - ma è sul campo che valuteremo l'azione. Quello che si scrive è positivo e condivisibile e può dare una svolta importante alla nostra sanità".



