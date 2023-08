Contributi ai negozi di vicinato, via libera in commissione

La quarta Commissione 'Sviluppo economico' ha espresso parere favorevole all'unanimità, in sede consultiva, sulla proposta di deliberazione riguardante i criteri e le modalità di concessione, per il 2023, di contributi straordinari a favore degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità.

L'atto, che deriva dall'articolo 29 della legge di stabilità regionale per il triennio 2020-2022 e che dovrà essere approvato in via definitiva dalla giunta, è stato illustrato dall'assessore al Turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques.

Il presidente della commissione, Roberto Rosaire (Uv), nell'esprimere soddisfazione, commenta: "Gli esercizi di vicinato rappresentano un elemento fondamentale per il mantenimento della vitalità delle nostre comunità locali.

L'articolo 29 della legge 1/2020 ha introdotto l'erogazione sperimentale per il triennio 2021-2023 di contributi annui a fondo perduto per sostenere la nuova apertura (massimo 15 mila euro) e il mantenimento di esercizi di vicinato (massimo 6 mila euro) per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità".

Per Rosaire "accompagnare queste attività significa sostenere i nostri comuni, la coesione sociale e intervenire in maniera concreta contro lo spopolamento dei nostri territori. Una misura che, secondo il parere di Confcommercio, dovrebbe diventare strutturale affinché l'apertura dei piccoli esercizi possa diventare una scelta per chi decide di fare impresa. Una strada, sicuramente, da prendere in considerazione così come confermato dai numeri che hanno visto, nel 2021, 112 esercenti fare domanda per il mantenimento e 14 per l'apertura di nuovi esercizi. Nel 2022, invece, sono state 146 le domande per il mantenimento e sette per l'avvio di nuove attività".

"I criteri e le modalità di concessione dei contributi per il 2023 - aggiunge Rosaire - prevedono che le domande possano essere presentate dal 16 agosto al 13 ottobre 2023. Per finanziare i contributi, la giunta regionale ha incrementato le risorse di 400mila euro, portando così l'importo della misura a 900mila euro. Si evidenzia che la Confcommercio Valle d'Aosta ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di delibera".





