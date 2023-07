Ouverte la 6e édition du Conseil des Jeunes Valdôtains

"Bienvenue au siège du Conseil de la Vallée, le cœur de la démocratie de la Vallée d'Aoste". C'est ainsi que le Président Alberto Bertin a accueilli les 33 participants à la sixième édition du Conseil des Jeunes Valdôtains, réuni jusqu'à vendredi 4 août dans la Salle de l'Assemblée régionale.

"L'édition la plus participée de toujours - a poursuivi le Président Bertin -: je félicite les organisateurs pour leur travail et pour leur capacité de motiver des jeunes à s'intéresser aux mécanismes de la démocratie représentative, en la vivant en direct. Tout ce que nous faisons dans ce domaine n'a de sens que si nous nous tournons vers la jeunesse. C'est en effet avec les jeunes qu'il nous faut renforcer l'apprentissage de la démocratie, la participation citoyenne, le goût pour le débat et l'écoute, le respect des idées de l'autre".

"La démocratie n'est pas escomptée et surtout elle n'est pas gratuite - a dit le Président de la Région, Renzo Testolin -: seulement 20% de la population mondiale vit en démocratie, tandis que 38% se trouve dans des conditions d'absence totale de liberté et 42% subit des régimes partiellement autoritaires.

C'est pour cette raison que les communautés vivant en démocratie doivent protéger les piliers de la démocratie et développer les processus démocratiques. En tant que jeunes citoyens, c'est sur vos épaules que repose cette responsabilité".

Les 33 jeunes se glisseront pendant une semaine dans la peau de conseillers et de journalistes: ils vont débattre sur des thèmes portant sur de grands enjeux de société - le système de l'éducation et la démocratie numérique et cyber-sécurité - en représentant le territoire fictif de la Valcéjinie.

"La Salle du Conseil de la Vallée - a dit le Président du Cjv, Pietro Laurent Signò - est devenue pour nous une vraie maison des jeunes valdôtains, car elle incarne nos valeurs de participation active et inclusive". Lçes jeunes valdôtains qui participent à cette sixième édition sont: Pietro Laurent Signò (Président de simulation); Vivien Bovard (Vice-Président de simulation); Riccardo Rossi (Secrétaire général); Bin Lin (Secrétaire de simulation); Giulia Calisti (Attachée de presse et Présidente de Commission), Patrick Raso et Giulia Pession (Assesseurs); Sophie Planaz (Présidente de Commission); Camilla Gattoni et Andrea Mosca (Secrétaires de Commission); Samuele Cavana et Francesco Palumbo (Chefs de groupe); Chiara Battisti, Amélie Borroz, Leonardo Imbimbo, Anduela Lleshi, Niccolò Maschio, Nicolò Carlo Munier, Ilaria Nicosia, Luca Paris, Antonio Pepe, Erika Zappavigna (Conseillers); Sara Maietti (Rédactrice en chef), Elena Del Col, Giulia Percali, Alice Sciulli (journalistes), Rebecca Celli (photographe/vidéo).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA