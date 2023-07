Zona franca, Bertschy "costruire un progetto per il futuro"

"Il provvedimento nasce da un piccolo seme gettato dai governi precedenti e che noi abbiamo coltivato e fatto crescere". Lo spiega l'assessore allo Sviluppo economico Luigi Bertschy, esprimendo soddisfazione per l'approvazione del disegno di legge sulla Zona franca per la ricerca e sviluppo.

"Si tratta di un disegno di legge per costruire un progetto di sviluppo per il futuro, che passa per la ricerca e le competenze, per costruire un modello di lavoro più stabile, integrato e radicato nella comunità. Questo è un punto di partenza: oggi inizia un percorso che ci porterà a migliorare le nostre politiche di sviluppo", prosegue Bertschy.

"Diamo la possibilità di elevare la qualità del nostro lavoro attraverso lo sviluppo di competenze fra i giovani - prosegue l'assessore - facendo diventare più competitivo il nostro comparto economico e aiutando così anche l'arrivo di nuovi potenziali persone e famiglie. La migliore leva di sviluppo è la ricerca: l'importanza di costruire una rete intorno ai centri di ricerca passa attraverso il nostro sistema di imprese affinché ci sia uno sviluppo e una vitalità del territorio. Sarà importante attrarre delle competenze da mettere a disposizione delle aziende per rendere più robusta la nostra azione di sviluppo. Tutti insieme dovremo fare in modo che il sistema nel suo complesso senta questo provvedimento affinché possa nascere una vera opportunità per più zone del nostro territorio".





