Nasce la figura dell'accompagnatore di media montagna

Il Consiglio regionale con 33 voti a favore e due astensioni (Pcp) ha approvato il disegno di legge in materia di attività di accompagnatore di media montagna. Un testo di 23 articoli in cui viene introdotta e normata la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, la cui gestione è in capo all'Unione valdostana guide di alta montagna.

''Quando una norma è attesa dal territorio - ha commentato il presidente della Regione, Renzo Testolin -, quando mette in luce le potenzialità di una comunità e delle sue opportunità di crescita penso che sia un'ottima risposta''. Augusto Rollandin di (Pla) ha sottolineato come ''questo disegno di legge arricchisce l'offerta turistica valdostana di una nuova figura professionale, l'accompagnatore di media montagna, definendo i contenuti della sua attività e facendone un professionista polivalente''.

Per Chiara Minelli (Pcp) ''questo disegno di legge recepisce una norma nazionale che esiste da oltre 30 anni; ha quindi un senso intervenire ma la legge non deve essere in contrasto con la normativa statale. Il disegno di legge presenta una confusione di fondo tra la 'guida ambientale ed escursionistica' e le sue competenze e quella dell'accompagnatore di media montagna''. ''Oggi si codifica una nuova figura professionale per la montagna - ha evidenziato il capogruppo di Av-Vda Unie, Albert Chatrian -, che va ad arricchire le due figure professionali già esistenti, guide alpine e guide escursionistiche della natura''.

Claudio Restano (Gm) ha definito il disegno di legge come ''un segno tangibile della volontà della nostra regione, e soprattutto degli appartenenti alle professioni della montagna, di evolvere e di cambiare rispetto alla richiesta che viene dal territorio''. Mauro Baccega (FI) ha ricordato che ''è stato un lavoro fatto da esperti che ha portato a compimento un testo che è importante perché introduce una nuova figura professionale''.

Per Dennis Brunod (Lega Vda) ''questo disegno di legge istituisce una figura necessaria per il settore turistico montano. L'attività di questi nuovi professionisti della montagna contribuirà a far fare una bella figura alla Valle d'Aosta, veicolando a livello nazionale e internazionale le nostre grandi eccellenze''. Paolo Cretier (Fp-Pd), ha sottolineato: ''Abbiamo aggiunto un altro tassello per definire una figura che necessita di una precisa e puntuale classificazione nel panorama professionale legato alla montagna''.

"La valorizzazione dell'aspetto culturale è molto importante e determinante è la conoscenza della lingua valdostana - ha affermato l'assessore Diego Lucianaz (Lega Vda) -. Questi nuovi ambasciatori del territorio devono ricevere un'adeguata formazione linguistica, topografica e territoriale" L'assessore al Turismo e sport, Giulio Grosjacques, ha dichiarato: ''La Regione ha disciplinato la formazione e l'abilitazione a questa professione. Questa figura è un po' l'evoluzione naturale delle guide escursionistiche. Con questo provvedimento ci mettiamo al pari dei nostri competitor francesi e svizzeri grazie ad una certificazione internazionale''.

Secondo l'assessore ai Beni e alle attività culturali, Jean-Pierre Guichardaz, ''le caratteristiche di questa figura professionale sono tali da rendere l'accompagnatore di media montagna non solo un professionista del turismo, ma anche un vero e proprio testimonial del territorio''.



