Le Conseil des jeunes valdôtains repart pour sa sixième édition

La salle du Conseil de la Vallée accueillera du 31 juillet au 4 août 2023 la sixième édition du Conseil des jeunes valdôtains. La simulation parlementaire rassemblera 33 jeunes de 18 à 28 ans qui se glisseront dans la peau de conseillers et de journalistes.

Les thèmes débattus cette année porteront sur deux grands enjeux de société: le système de l'éducation de Valcéjinie, le territoire fictif créé pour la simulation, et la démocratie digitale et cyber-sécurité.

Les travaux du Cjv débuteront lundi 31 juillet, à 10h, par une cérémonie d'ouverture: le président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, à la présence du président de la Région Renzo Testolin, remettra les clés de l'Assemblée valdôtaine au président du Conseil des jeunes valdôtains, Pietro Laurent Signò. La séance plénière se poursuivra avec la présentation des participants et des thèmes en discussion sur lesquels seront élaborés les projets de loi fictifs.

Vingt-huit jeunes interpréteront le rôle de conseillers, d'assesseurs, de présidents de commission et de chefs de groupe, afin de découvrir le processus législatif et les mécanismes de la démocratie représentative, alors que cinq filles se plongeront dans le travail de l'équipe de presse pour raconter en direct les travaux du Cjv.

Les jeunes valdôtains qui participent à cette sixième édition sont: Pietro Laurent Signò (président de simulation); Vivien Bovard (vice-président de simulation); Riccardo Rossi (secrétaire général); Bin Lin (secrétaire de simulation); Giulia Calisti (Attachée de presse et présidente de Commission), Patrick Raso et Giulia Pession (assesseurs); Sophie Planaz (présidente de commission); Camilla Gattoni et Andrea Mosca (secrétaires de commission); Samuele Cavana et Francesco Palumbo (chefs de groupe); Chiara Battisti, Amélie Borroz, Leonardo Imbimbo, Anduela Lleshi, Niccolò Maschio, Nicolò Carlo Munier, Ilaria Nicosia, Luca Paris, Antonio Pepe, Erika Zappavigna (conseillers); Sara Maietti (rédactrice en chef), Elena Del Col, Giulia Percali, Alice Sciulli (journalistes), Rebecca Celli (photographe/vidéo).

Cette année aussi le Cjv accueillera trois délégations étrangères: Thomas Ravanelli, Marcelline Lejeune et Aurelién Pisani du Parlement Jeunesse de Wallonie-Bruxelles; Attou Mamat et Laurianne Martin du Parlement Jeunesse du Québec; Mélina Rion de la Suisse.

Les journées de mardi 1er et mercredi 2 août seront consacrées aux réunions des deux commissions, créées autour des deux thèmes en discussion: les travaux seront enrichis par les interventions en visioconférence de Gabriella Vernetto, enseignante de langue française de la faculté d'Économie de l'Université de la Vallée d'Aoste, sur le système de l'éducation, et de Elisa Giardino, consultante du secteur public à BearingPoint, sur la démocratie numérique et cybersécurité.

Jeudi et vendredi les participants se réuniront en assemblée plénière pour la discussion finale et l'approbation des projets de loi. Vendredi 4 août, à 16h, se tiendra la cérémonie de clôture avec la remise des attestations de participation à la simulation parlementaire ainsi que la présentation des travaux du Conseil des jeunes valdôtains au Bureau de la présidence et aux chefs de groupe de l'Assemblée régionale.

Les travaux en session plénière (lundi, mardi matin, jeudi après-midi et vendredi) seront diffusés en direct sur le site internet du Conseil de la Vallée (www.consiglio.vda.it), sur la chaîne YouTube du Conseil (www.youtube.it/user/consvda) ainsi que sur l'application ConsiglioValle.tv pour smart tv Lg et Samsung.



