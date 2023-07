Autostrada, è scontro fra Bertschy e Marquis

È scontro fra il consigliere di Forza Italia Pierluigi Marquis e l'assessore ai Trasporti Luigi Bertschy. Al centro 15 chilometri di autostrada in galleria in Bassa Valle, di cui Berstchy aveva parlato durante l'assemblea di Confindustria.

"Abbiamo appreso dell'idea del vice presidente Bertschy di una galleria a tre corsie nel tratto tra Pont-Saint-Matin e Verrès - ha detto Marquis - ma non ci è dato sapere quanto sia il frutto di immaginazione o quanto questo sia stato valutato a livello di concretezza".

"Considerato che nel 2018 lo stesso movimento del vice presidente aveva avanzato delle avveniristiche proposte sui trasporti chiamati 'progetti per sognare'" "chiediamo se c'è la volontà di farlo o se è destinato all'oblio", ha aggiunto Marquis.

Sull'autostrada "ho anticipato un tema che in Bassa Valle è sentitissimo da più di 20 anni - ha detto Bertschy - e sui programmi sì, c'era un programma di progetti per sognare. Voi della Stella alpina non avevate scritto 'per sognare' ma al primo punto avevate messo di tagliare 50 milioni di euro le tasse. Noi eravamo più onesti". L'assessore torna poi alle elezioni regionali del 2020 quando Alliance Valdotaine e Stella alpina (di cui faceva parte Marquis) erano insieme in lista: "Le ricordo che siamo stati insieme per quelle elezioni e abbiamo fatto un altro programma che parlava di trasporti, impianti a fune, mobilità sostenibile. Trattava la ferrovia, lo abbiamo scritto insieme. Anzi, l'ho scritto io perché lei arrivava sempre un po' in ritardo alle riunioni".

Bertschy ha proseguito: "Lei si limita a giocare in Consiglio regionale, questo è il suo atteggiamento. Visto che gioca, le ricordo cosa è successo alle elezioni: se tutti avessimo fatto il suo flop elettorale probabilmente il quarto candidato non ci sarebbe stato", quindi "è vero, forse l'ho fatta sognare ma soprattutto le ho fatto continuare la sua attività qua in amministrazione".

L'iniziativa è stata discussa ieri sera, in chiusura del Consiglio e oggi Marquis ha chiesto in una sospensione "per la non risposta ricevuta sul tema". Al termine della sospensione il presidente del Consiglio Alberto Bertin ha invitato "tutti a rimanere sui temi e fare la propria parte, ognuno con le proprie responsabilità" e "cercando la maggiore collaborazione possibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA